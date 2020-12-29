Объявлен красный уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением об опасном метеорологическом явлении.

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Как сообщается, сегодня с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед.

В связи с этим объявлен штормовое предупреждение — красный уровень опасности.

При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;

прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;

при движении необходимо соблюдать скоростной режим.