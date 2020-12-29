Объявлен красный уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 683

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением об опасном метеорологическом явлении.

Фото pixabay.com

Как сообщается, сегодня с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей ожидается сильный гололед.

В связи с этим объявлен штормовое предупреждение — красный уровень опасности.

При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: штормовое предупреждение гололед

Другие материалы на эту тему:

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Беларусь завалит снегом

Беларусь завалит снегом

Посыпают ли белорусские дороги запрещенными смесями?

Посыпают ли белорусские дороги запрещенными смесями?

В новогоднюю ночь гололед задал работы травматологам

В новогоднюю ночь гололед задал работы травматологам