В редакции негосударственной газеты «Ганцавіцкі час» проводят обыск, главреда увезли в милицию

В редакции региональной газеты «Ганцавіцкі час» 29 декабря прошел обыск.

Газета принадлежит частной компании «Медиа-Ганцевичи», которая основала новостной сайт «Першы Рэгіён».

«Першы Рэгіён» сообщает, что сотрудники милиции пришли в редакцию примерно в 10.30 и проследовали в кабинет главного редактора Петра Гузаевского (на фото), где, судя по всему, прошел обыск. Связаться с Гузаевским пока не удается — он не отвечает на звонки. Примерно через час милиционеры уехали, забрав с собой главного редактора. Журналисты не видели, чтобы что-то выносили из редакции.

Сейчас обыск проходит у Гузаевского дома — эту информацию БелаПАН подтвердила его жена.

Среди сотрудников, посетивших редакцию, был начальник уголовного розыска Ганцевичского РОВД Дмитрий Юрчик, сообщает «Першы Рэгіён».

В Ганцевичском РОВД БелаПАН отказались предоставить какую-либо информацию, переадресовав в пресс-службу УВД Брестского облисполкома. Дозвониться туда пока не удалось.

Газета «Ганцавіцкі час» зарегистрирована Министерством информации. 14 декабря изданию исполнилось 19 лет.