Биржа: доллар упал на торгах 29 декабря
На Белорусской валютно-фондовой бирже осталось провести всего две сессии (30 и 31 декабря), и на каких позициях белорусский рубль уйдет на трехдневные каникулы, мы узнаем в четверг.
Сегодня же он укрепился лишь к американской валюте. Три основные иностранные валюты 29 декабря «закрылись» на следующих позициях:
- евро — 3,1492 белорусского рубля (+0,0014 пункта);
- российский рубль — 3,4916 белорусского рубля за 100 российских (+0,0003 пункта);
- доллар — 2,5708 белорусского рубля (-0,0028 пункта).