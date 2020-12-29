Биржа: доллар упал на торгах 29 декабря

На Белорусской валютно-фондовой бирже осталось провести всего две сессии (30 и 31 декабря), и на каких позициях белорусский рубль уйдет на трехдневные каникулы, мы узнаем в четверг.

Сегодня же он укрепился лишь к американской валюте. Три основные иностранные валюты 29 декабря «закрылись» на следующих позициях: