МИД: под санкционный шабаш Литвы попадают не только белорусы, наносится ущерб литовцам

Ситуация с санаторием «Беларусь» в Друскининкае, чьи счета были заморожены вследствие санкций Евросоюза в отношении белорусских властей, показала «не только ущербность принятых ЕС решений, но и пример лицемерия высшей пробы». Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

17 декабря ЕС принял третий пакет санкций против белорусского режима, под которые в том числе попало Управление делами президента, в чьем ведении находится друскининкайский санаторий «Беларусь». 18 декабря Swedbank заморозил счета учреждения, из-за этого администрация санатория оказалась не в состоянии выплатить зарплату работникам, которых там около 400 человек, преимущественно литовцев. Пресс-секретарь МИД Литвы Витауте Шмайжите 28 декабря сообщила балтийскому информагентству BNS, что «помощь литовским работникам санатория будет оказана без помощи режиму Александра Лукашенко». Сейчас правительство страны обдумывает, как это реализовать.

Комментируя эту ситуацию, спикер белорусского внешнеполитического ведомства отметил: «Сразу литовская сторона совершенно бездумно или наоборот — осознанно — заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет, подчеркну — пока только заявляет — о героических усилиях по решению вопроса».

Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле МИД Беларуси, ведомство «проинформирует общественность», когда литовская сторона ее решит. По словам Глаза, «ответственность здесь очевидна», потому он надеется, что «просто словами отделаться не удастся».

«Хочу еще раз обратить внимание на всю циничность принятых решений: в погоне за политическими дивидендами наши «доброжелатели» продолжают намеренно наносить прямой и очевидный вред именно простым белорусам, за благополучие которых они якобы ратуют, — заявил пресс-секретарь белорусского МИД. — Санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае — медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тыс. человек, в том числе более 6,5 тысячи детишек. Литовская сторона вместе с инициаторами санкционного пакета ведь сможет ответить перед каждым из них и предоставить компенсацию?»

«Правда и в том, что под санкционный шабаш наших литовских партнеров попадают не только белорусские граждане. Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев. Санаторий «Беларусь» — один из крупнейших на территории Литвы. Из 400 сотрудников почти 90% — это литовские граждане. Белорусское медучреждение регулярно входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая. Это, по сути, ограничение деятельности градообразующего предприятия, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей», — отметил он.

«Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих», — резюмировал Глаз.

Евросоюз ввел санкции в отношении представителей Беларуси, которые, как утверждается, тем или иным образом причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и последовавшим репрессиям в отношении мирных граждан. Изначально санкции были введены 2 октября, список подпадающих под их действие лиц был расширен 6 ноября и 17 декабря. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него включены также организации. Сейчас санкции распространяются на 88 физических и семь юридических лиц.

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