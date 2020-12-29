Склады в промышленности продолжают трещать по швам

В ноябре 2020 года запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении выросли, свидетельствуют данные Белстата.

По итогам января-февраля запасы выросли, в марте — снизились, а в апреле-мае вновь был отмечен рост, в июне-сентябре — снижение, в октябре они вновь начали расти.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в январе-ноябре текущего года составило 69,1% против 68,3% в январе-ноябре 2019-го. Таким образом, за год рост составил 0,8 процентного пункта.

В денежном выражении запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий за ноябрь выросли на 136 млн рублей и на 1 декабря составили 5 млрд 282,3 млн рублей.

По итогам ноября наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (103,6% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (100,7%), Брестская (73%), Гродненская (71,7%) и Могилевская (63%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (48,5%) и Гомельской (28,2%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 декабря 2020 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 4 раза превысил среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,1 раза), машин и оборудования (в 1,9 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 18,2% (на 1 декабря 2019 года — 9,2%), в обрабатывающей — 79,9% (78,6%), в том числе в пищевой промышленности — 54,8% (65,8%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 68,7% (89,9%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 декабря 2020 года составил 38,3% (35,9%), в производстве электрооборудования — 53,9% (78,3%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 87% (90,8%), транспортных средств и оборудования — 102,6% (114,9%), химических продуктов — 62,2% (52,5%), в нефтепереработке — 2,3% (3,8%).