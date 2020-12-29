Кто выиграл высшую лигу КВН в сезоне-2020

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В Международном союзе КВН завершился сезон. По традиции главным вопросом Клуба веселых и находчивых являлся: кто станет чемпионом высшей лиге.

Фото с сайта КВН

Финал, как сообщается на сайте клуба, прошел 15 декабря.

Итог игры:

  • «Русская дорога» (АГПУ, Армавир) — 12,0;
  • Сборная «Татнефти» (Альметьевск) — 12,0;
  • «Полуостров» (КФУ, Симферополь) — 11,3;
  • Сборная Снежногорска, Мурманск — столица Арктики — 11,0;
  • «Михаил Дудиков» (СКФУ, Ставрополь) — 10,7.

Напомним, в этом сезоне в «вышке» выступали две белорусские команды: «Доктор Хаусс» (Могилев) — заняла последнее место в одном из полуфиналов; «Дети Тьюринга» (Минск) — прошли в четвертьфинал, но отказались от участия, так как съемки этой стадии проводились в аннексированном Крыму.
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Тэги: КВН

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