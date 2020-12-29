Кто выиграл высшую лигу КВН в сезоне-2020

В Международном союзе КВН завершился сезон. По традиции главным вопросом Клуба веселых и находчивых являлся: кто станет чемпионом высшей лиге.

Фото с сайта КВН

Финал, как сообщается на сайте клуба, прошел 15 декабря.

Итог игры:

«Русская дорога» (АГПУ, Армавир) — 12,0;

Сборная «Татнефти» (Альметьевск) — 12,0;

«Полуостров» (КФУ, Симферополь) — 11,3;

Сборная Снежногорска, Мурманск — столица Арктики — 11,0;

«Михаил Дудиков» (СКФУ, Ставрополь) — 10,7.