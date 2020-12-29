Кто выиграл высшую лигу КВН в сезоне-2020
В Международном союзе КВН завершился сезон. По традиции главным вопросом Клуба веселых и находчивых являлся: кто станет чемпионом высшей лиге.
Финал, как сообщается на сайте клуба, прошел 15 декабря.
Итог игры:
- «Русская дорога» (АГПУ, Армавир) — 12,0;
- Сборная «Татнефти» (Альметьевск) — 12,0;
- «Полуостров» (КФУ, Симферополь) — 11,3;
- Сборная Снежногорска, Мурманск — столица Арктики — 11,0;
- «Михаил Дудиков» (СКФУ, Ставрополь) — 10,7.
Напомним, в этом сезоне в «вышке» выступали две белорусские команды: «Доктор Хаусс» (Могилев) —