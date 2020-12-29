Из-за непогоды без света остались более 130 населенных пунктах

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Сложные погодные условия, наблюдавшиеся в прошедшие сутки, не вызвали массовых отключений электроэнергии, поскольку энергосистема была подготовлена к работе в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго».

По информации объединения, с 6 утра 28 декабря до 6 утра 29 декабря было восстановлено электроснабжение в 132 населенных пунктах, в большинстве из которых проживает до 50 человек. К устранению последствий непогоды привлекли 126 специалистов электроснабжающих организаций и 51 единицу техники.

«По состоянию на 6.00 29 декабря ведутся работы по восстановлению электроснабжения всего в 11 населенных пунктах, в основном в Гомельской области. В ближайшее время планируется полностью восстановить электроснабжение», — сообщили в «Белэнерго».
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Тэги: непогода отключение электричества Белэнерго

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