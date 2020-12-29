«Репортеры без границ»: за год в мире убили 50 журналистов

По данным правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF), в уходящем году (с 1 января по 15 декабря) как минимум 50 сотрудников СМИ по всему миру в 2020 году лишились жизни в связи с их профессиональной деятельностью.

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Это следует из второй части отчета правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) об уровне свободы слова в мире, обнародованной во вторник, 29 декабря.

По данным RSF, большинство журналистов, погибших в 2020 году, были убиты из-за того, что они писали о коррупции, организованной преступности и загрязнении окружающей среды.

Самыми опасными для журналистов странами, с точки зрения правозащитников, в текущем году были Мексика, Ирак, Афганистан, Индия и Пакистан.

«Целью подобных преступлений является не только их непосредственная жертва. Убийство каждого журналиста — это нападение на право всех людей получать независимую и свободную информацию», — заявил официальный представитель RSF.

Также в отчете указано, пишет DW , сотни журналистов по всему миру стали жертвами пандемии COVID-19.

«Репортеры» также напоминают, что убийство иракского оппозиционного блогера Рухолла Зама, произошедшее 12 декабря, стало первой приведенной в исполнение казнью журналиста за последние 30 лет.

По данным организации, две трети погибших сотрудников СМИ, умерли вне регионов конфликтов. При этом лишь один журналист погиб за пределами своей родины.

В общей сложности за последние 10 лет в мире из-за их журналистской деятельности были убиты как минимум 937 человек. В 2019 году этих жертв, по данным организации «Репортеры без границ», было 53.