Аналитик: цены на нефть рухнут до 30 долларов за баррель

/ Экономика
Просмотров: 269

Несмотря на то, что сегодня мировые цены на «черное золото» котируются на достаточно приятном для нефтетрейдеров уровне, уже в скором времени они могут значительно потерять.

Фото pixabay.com

Так, по мнению ведущего аналитика QBF Олега Богданова, в I квартале 2021 года «мы столкнемся с развитием негативного сценария на мировых рынках».

«Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню 30-35 долларов за баррель», — приводят «Известия» прогноз эксперта.

Отметим, что по данным электронных торгов на 09:00 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:

  • Brent — 51,19 доллара за баррель (+0,57%);
  • WTI — 47,94 доллара за баррель (+0,67%).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мировые цены на нефть нефть Персона: Олег Богданов

Другие материалы на эту тему:

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ