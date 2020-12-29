Пенсии снижаются третий месяц подряд

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 0,7%, свидетельствуют данные Белстата.

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До мая текущего года пенсии снижались восемь месяцев подряд, в том числе в январе 2020 года — на 0,9%, в феврале — на 0,7%, марте — на 0,9%, апреле — на 0,6%. В мае зафиксирован их рост на 0,2%, в июне отмечалось снижение на 0,2%. В июле пенсии выросли на 5,2%, в августе — на 0,1%. В сентябре пенсии снизились на 0,9%, октябре — на 0,6%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в ноябре состояло 2 млн 487,9 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 457,9 рублей, что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.

Александр Лукашенко 5 ноября подписал указ № 409, которым предусматривался перерасчет трудовых пенсий и их повышение 1 декабря 2020 года. Согласно документу трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4% (с 458,25 рубля в ноябре этого года до 483 рублей в декабре).

О подписанном указе Лукашенко сообщил на церемонии открытия четырех станций третьей линии Минского метрополитена 6 ноября.

«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», — заявил он.

Лукашенко считает, что «пенсионеров важно поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно».