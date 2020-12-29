Чекистам и другим силовикам поручено реализовать госпрограммы

В 2021-2025 годах в Беларуси запланирована реализация 36 государственных программ. Их список приведен в опубликованном 29 декабря на Национальном правовом интернет-портале постановлении Совмина от 24 декабря № 759 «Об утверждении перечня государственных программ».

Госпрограммы коснутся развития аграрного бизнеса, инноваций, финансового рынка и государственных финансов, преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, социальной защиты, «здоровья народа» и демографической безопасности, охраны окружающей среды, освоения лесов, туризма, энергосбережения, транспортного комплекса, малого и среднего предпринимательства, образования и молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта, повышения комфорта жилья, цифрового развития, строительства жилья, содействия занятости, земельно-имущественных отношений.

Также госпрограммы будут касаться научной деятельности, массовой информации и книгоиздания, модернизации и ремонта автодорог, увековечения памяти погибших в ВОВ, обустройства военных городков, урегулирования чрезвычайных ситуаций, обеспечения правопорядка и миграции, инфраструктуры пограничных пунктов пропуска и пограничной безопасности.

Запланирована реализация шести специальных программ, направления которых не раскрываются. Их реализация поручена Министерству обороны, КГБ, Национальной академии наук, Госкомвоенпрому и Госпогранкомитету.

Согласно принятому Палатой представителей и одобренному Советом Республики законопроекту о бюджете на 2021 год, в следующем году из республиканского бюджета должны быть профинансированы три госпрограммы, посвященные управлению госфинансами и развитию финрынка, модернизации инфраструктуры госграницы, и специальная госпрограмма, утвержденная указом президента от 29 мая 2017 № 189-сс (под грифом «совершенно секретно»). Ее направление неизвестно, но реализацией занимается Министерство образования.

Общая выделяемая на год сумма в рамках их реализации — почти 5,6 млрд рублей (без учета средств на финансирование государственной инвестиционной программы и республиканского централизованного инновационного фонда).

Госинвестпрограмма будет отдельно профинансирована на 504,7 млн рублей, 105,2 млн из этой суммы будет выделено из целевого бюджетного фонда национального развития.