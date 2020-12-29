Беларусь хочет подписать с ЕС соглашение о сотрудничестве в правовой сфере

Белорусское правительство рассчитывает подписать с Европейским союзом соглашение о сотрудничестве в правовой сфере.

Это следует из опубликованного 29 декабря на Национальном правовом интернет-портале постановления Совмина от 26 декабря № 763 «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании».

Этим документом правительство одобрило в качестве основы для переговоров проект соглашения с ЕС о финансировании.

Речь идет о Программе совершенствования национальных механизмов достижения целей в области устойчивого развития в правовой сфере (правовое сотрудничество Европейский союз — Республика Беларусь).

На проведение переговоров и подписание проектов уполномочено Министерство юстиции.

Подготовка проекта осуществлялась в 2019 году. В ее рамках в ноябре прошлого года Минск посетила группа экспертов Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ).

Текст проекта программы в открытом доступе не опубликован.

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