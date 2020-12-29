Правозащитники: 28 декабря прошло более 30 судов по делам в связи с протестами

/ Общество
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В Минске и других городах 28 декабря прошло не менее 37 судебных заседаний по административным делам в связи с протестами. Об этом свидетельствуют данные лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Традиционно наиболее распространенная статья КоАП — 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Отличительной особенностью дня стало то, что судьи чаще выносили решения о штрафах, а не аресте: не менее 18 человек оштрафовано на 10-50 базовых величин (270-1.350 рублей).

В частности, на 30 базовых величин оштрафована журналистка портала «Салідарнасць» Тамара Зенина, аналогичный штраф получил детский писатель Владимир Яговдик.

Три человека оштрафованы за вывешивание в окнах бело-красно-белого флага, один — за участие в интервью телеканалу «Белсат», которое квалифицировали как пикет. Два человека получили штрафы за фото с протестной символикой.

Аресты от 10 до 20 суток получили не менее 12 человек. В частности, 10 суток получил задержанный накануне вечером в столице по дороге домой на велосипеде спортсмен Алексей Адамович.

Шесть административных протоколов направлены на доработку, одно дело приостановлено.

28 декабря стало 142-м днем протестов после состоявшихся 9 августа президентских выборов.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: суды репрессии акции протеста задержания Персона: Тамара Зенина Владимир Яговдик Алексей Адамович

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