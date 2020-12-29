Объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня Беларусь ожидает целый ряд неблагоприятных погодных явлений.
По информации синоптиков, 29 декабря в республики будут хозяйничать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы.
Будет облачно. В большинстве районов пройдут дожди и мокрый снег. В восточной части — гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
- Ветер юго-восточный, южный сильный порывистый. Погода в регионах:
- Брест +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-20 м/с);
- Витебск 0..+1°C (вероятность осадков более 90%, гололед, на дорогах гололедица, ветер порывами 15-20 м/с);
- Гомель +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%, гололед, на дорогах гололедица, ветер порывами 15-20 м/с;
- Гродно +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-20 м/с);
- Могилев 0..+2°C (вероятность осадков более 90%, гололед, на дорогах гололедица, ветер порывами 15-20 м/с);
- Минск +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами 15-18 м/с.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спсатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим.
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