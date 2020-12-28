За последние 12 месяцев количество занятых в белорусской экономике сократилось на 27,3 тыс.

По данным Национального статистического комитета, в ноябре 2020 года в белорусской экономике было занято 4 млн 307,1 тыс. человек.

В ноябре 2019 года было занято 4 млн 334,4 тыс. человек. Таким образом, за год количество занятых в экономике сократилось на 27,3 тыс.

В ноябре нынешнего года уволено 55 310 работников, принято на работу — 47 222. Соотношение принятых и уволенных составило 85,4%. Наибольшее число уволенных в промышленности — 12 299 (соотношение 81,9%), далее следуют торговля — 8652 (107,2%), образование — 6273 (101,7%), строительство — 5198 (51,8%), здравоохранение и социальные услуги — 4229 (97,6%), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — 3024 (76,3%), информация и связь — 1332 (108,7%), творчество, спорт, развлечения и отдых — 1178 (128,9%), профессиональная, научная и техническая деятельность — 1062 (88,7%), услуги по временному проживанию и питанию — 1029 (109,3%), административная деятельность и вспомогательные услуги — 906 (95,9%).

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) в третьем квартале 2020 года составил 68,2%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4% численности рабочей силы.

Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу.