Минская милиция сообщила о задержании двух женщин, рассыпавших на дороге саморезы

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С поличным задержаны две женщины, которые возле одного из охраняемых объектов рассыпали на дорогу саморезы, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Инцидент произошел вчера, 27 декабря, около 13 часов во Фрунзенском районе столицы. Две 40-летние женщины, проходя мимо ворот административного здания, рассыпали на дороге саморезы с целью повредить колеса и шины служебного транспорта», — отмечается в релизе.

Женщины свою вину не признали. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Возбуждено дело по ст. 339 УК (хулиганство).
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Тэги: МВД саморезы

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