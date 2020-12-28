Минская милиция сообщила о задержании двух женщин, рассыпавших на дороге саморезы

С поличным задержаны две женщины, которые возле одного из охраняемых объектов рассыпали на дорогу саморезы, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Инцидент произошел вчера, 27 декабря, около 13 часов во Фрунзенском районе столицы. Две 40-летние женщины, проходя мимо ворот административного здания, рассыпали на дороге саморезы с целью повредить колеса и шины служебного транспорта», — отмечается в релизе.

Женщины свою вину не признали. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Возбуждено дело по ст. 339 УК (хулиганство).