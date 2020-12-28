С 30 декабря белорусам понадобится отрицательный тест на COVID-19 по прилете в Турцию

С 30 декабря одним из обязательных условий въезда в Турцию воздушным способом станет наличие у пассажиров отрицательного результата теста на коронавирус, сообщается на сайте авиакомпании Turkish Airlines.

В заявлении авиакомпании сказано, что все граждане, прибывающие в Турцию самолетом, с полуночи 30 декабря обязаны предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в месте отправки не более чем за 72 часа до прилета в Турцию.

Детям до шести лет анализ не нужен.