Следственный комитет отказал в освобождении из-под стражи журналистки Чульцовой под поручительство коллег

Следователь Фрунзенского (города Минска) районного отдела Следственного комитета И.Куделя отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении из-под стражи журналистки «Белсата» Дарьи Чульцовой под поручительство коллег. Фотокопия постановления, датированного 22 декабря, размещена на сайте Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу под личное поручительство 18 декабря подали председатель БАЖ Андрей Бастунец и главный редактор газеты «Новы час» Оксана Колб.

«Ходатайство Колб О.Н. и Бастунца А.Л. не обосновано, не мотивировано и не подлежит удовлетворению, так как в настоящее время не отпали основания, в связи с которыми Чульцова Д.Д. заключена под стражу, — написал в постановлении следователь. — Кроме этого, имеются достаточные основания полагать, что Чульцова Д.Д. может скрыться от органа уголовного преследования и суда, воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или рассмотрению его судом, в том числе путем незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс».

В БАЖ отметили, что пока нет ответа на аналогичное ходатайство в отношении журналистки «Белсата» Катерины Андреевой (Бахваловой), которая вместе с Чульцовой признана обвиняемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).

Андрееву и Чульцову задержали 15 ноября после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске. 24 ноября белорусские правозащитники признали их политзаключенными.