В Минске с участием нескольких десятков человек прошел очередной Марш мудрости

/ Общество
Просмотров: 2843

В Минске прошла традиционная акция пенсионеров «Марш мудрости».

В анонсе мероприятия, который разместил телеграм-канал «Пенсионеры 97%», в который раз было указано только время сбора — 14 часов. Место проведения акции во избежание задержаний не афишировалось.

В соцсетях размещены фото и видеозаписи с акции. Около трех десятков участников собрались возле елки у рынка «Западный», рядом со станцией метро «Кунцевщина». Люди с бело-красно-белыми флагами и лентами скандировали «Жыве Беларусь!», «Трибунал!», «В новый год без Лукаша!»

Одна из постоянных участниц марша сообщила БелаПАН, что около 15 часов участники акции разошлись. Информации о задержаниях пока нет.

Последние несколько раз формат мероприятия, который ранее проходил как шествие по центральным улицам столицы, был изменен. Чтобы избежать задержаний, люди собирались в нескольких местах Минска у новогодних елок, водили хороводы, скандировали антиправительственные лозунги, а затем расходились.

Больше всего задержанных было 14 декабря. Тогда, по информации правозащитников, с площади Независимости силовики увезли в РУВД более 100 человек. В списке задержанных были пенсионеры 1937, 1938, 1941, 1942, 1945—1949 годов рождения, в том числе женщина, родившаяся 9 мая 1945 года.

Марш мудрости проходит в Минске по понедельникам с 5 октября. Акцию периодически поддерживают пенсионеры из Гродно и Бреста.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Марш пенсионеров

Другие материалы на эту тему:

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

«Хватит нас пугать!» Пенсионеры снова прошли маршем по центру Минска

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш

«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко». Пенсионеры вновь вышли на марш