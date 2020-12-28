В Минске с участием нескольких десятков человек прошел очередной Марш мудрости

В Минске прошла традиционная акция пенсионеров «Марш мудрости».

В анонсе мероприятия, который разместил телеграм-канал «Пенсионеры 97%», в который раз было указано только время сбора — 14 часов. Место проведения акции во избежание задержаний не афишировалось.

В соцсетях размещены фото и видеозаписи с акции. Около трех десятков участников собрались возле елки у рынка «Западный», рядом со станцией метро «Кунцевщина». Люди с бело-красно-белыми флагами и лентами скандировали «Жыве Беларусь!», «Трибунал!», «В новый год без Лукаша!»

Одна из постоянных участниц марша сообщила БелаПАН, что около 15 часов участники акции разошлись. Информации о задержаниях пока нет.

Последние несколько раз формат мероприятия, который ранее проходил как шествие по центральным улицам столицы, был изменен. Чтобы избежать задержаний, люди собирались в нескольких местах Минска у новогодних елок, водили хороводы, скандировали антиправительственные лозунги, а затем расходились.

Больше всего задержанных было 14 декабря. Тогда, по информации правозащитников, с площади Независимости силовики увезли в РУВД более 100 человек. В списке задержанных были пенсионеры 1937, 1938, 1941, 1942, 1945—1949 годов рождения, в том числе женщина, родившаяся 9 мая 1945 года.

Марш мудрости проходит в Минске по понедельникам с 5 октября. Акцию периодически поддерживают пенсионеры из Гродно и Бреста.