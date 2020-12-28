2700 человек примут участие во Всебелорусском народном собрании
Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 492 о созыве шестого Всебелорусского народного собрания. Мероприятие пройдет в столичном Дворце Республики 11—12 февраля.
Согласно указу, общая численность участников и приглашенных лиц составит 2700 человек. От каждой области в собрании примет участие не более 310 делегатов, от Минска — не более 370.
Сегодня Лукашенко
«Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно», — сказал он, подчеркнув, что «люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного».
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Фото president.gov.by