2700 человек примут участие во Всебелорусском народном собрании

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Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 492 о созыве шестого Всебелорусского народного собрания. Мероприятие пройдет в столичном Дворце Республики 11—12 февраля.

Согласно указу, общая численность участников и приглашенных лиц составит 2700 человек. От каждой области в собрании примет участие не более 310 делегатов, от Минска — не более 370.

Сегодня Лукашенко провел совещание, посвященное подготовке Всебелорусского народного собрания. Новшества, которые будут предложены на этом мероприятии, «обязаны служить одной цели — нашим людям и благополучию людей», заявил Лукашенко.

«Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно», — сказал он, подчеркнув, что «люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного».

В экспертной среде в последние дни обсуждается версия, согласно которой Всебелорусское народное собрание, являющееся марионеточным форумом для легализации в публичном пространстве необходимых Лукашенко решений, может стать неким узаконенным органом исполнительной власти, что позволит Лукашенко выйти из политического кризиса, сохранив всю полноту контроля над страной.

 

Фото president.gov.by

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Персона: Александр Лукашенко

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