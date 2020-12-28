На территории бывшей воинской части в Быхове нашли два тела

/ Происшествия
Просмотров: 231

В одном из нефункционирующих зданий, расположенном на территории бывшей воинской части в Быхове, произошло возгорание.

Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, при ликвидации пожара обнаружены тела двух человек. Предварительно, погибшими являются 44-летняя женщина и 37-летний мужчина. Потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками.

Для установления точной причины возгорания, личностей погибших и причины их смерти назначены экспертизы.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: гибель на пожаре пожар Город: Быхов

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»