На территории бывшей воинской части в Быхове нашли два тела

В одном из нефункционирующих зданий, расположенном на территории бывшей воинской части в Быхове, произошло возгорание.

Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, при ликвидации пожара обнаружены тела двух человек. Предварительно, погибшими являются 44-летняя женщина и 37-летний мужчина. Потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками.

Для установления точной причины возгорания, личностей погибших и причины их смерти назначены экспертизы.