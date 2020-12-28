Последняя неделя года на бирже началась с падения доллара и евро

Последняя рабочая неделя 2020 года на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с падения европейской и американской валют.

Как свидетельствуют данные БВФБ, три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:

евро — 3,1478 белорусского рубля (-0,0106 пункта);

доллар — 2,5736 белорусского рубля (-0,0155 пункта);

российский рубль — 3,4913 белорусского рубля за 100 российских (+0,0364 пункта).