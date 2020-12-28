Лукашенко объяснил, для чего ему понадобилось Всебелорусское народное собрание

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Новшества, которые будут предлагаться на VI Всебелорусском народном собрании, «обязаны служить одной цели  — нашим людям и благополучию людей», заявил Александр Лукашенко 28 декабря в Минске на совещании по подготовке ВНС.

Фото president.gov.by

«Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно», — добавил он (видеофрагмент выступления Лукашенко разместил телеграм-канал «Пул Первого»).

«Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение,  — сказал Лукашенко. — Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. И те два вопроса (экономический и социально-политический) должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан».

Всебелорусское народное собрание запланировано на 11-12 февраля.

 

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Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Персона: Александр Лукашенко

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