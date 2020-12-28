Журналистка Любовь Лунева оштрафована на 810 рублей по обвинению в участии в несанкционированной акции

Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Любовь Лунева оштрафована на 810 рублей (30 базовых величин) по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Дело рассматривалось 28 декабря в суде Советского района Минска. Журналистку признали виновной в том, что 7 декабря она якобы участвовала в несанкционированной акции. Лунева с решением суда категорически не согласна, поскольку в акции она не участвовала, а освещала ее.

Лунева и ее коллега — оператор «Белсата» Иван Куракевич были задержаны 7 декабря на площади Якуба Коласа в Минске, когда работали на акции пенсионеров — Марше мудрости. В отношении журналистов составили протоколы по статье 23.34 и до суда доставили в центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

В ЦИП Луневой стало плохо , ее госпитализировали в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы. Куракевича на следующий день осудили на 15 суток ареста.

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