Лукашенко назвал даты Всебелорусского народного собрания

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Всебелорусское народное собрание состоится 11–12 февраля, заявил Александр Лукашенко 28 декабря в Минске на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Фото president.gov.by

Во время посещения Столбцовской центральной районной больницы (Минская область) 8 декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

«Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», — сказал Лукашенко.

По его словам, повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников.

«Нам надо утвердить пятилетку — как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главное — экономика, к чему мы будем стремиться. Люди должны быть сориентированы на пять лет вперед. Второй вопрос — политика. Вы сами его подкинули: Конституция и прочее», — отметил Лукашенко.

Он также предложил избирать делегатов на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать, — считает Лукашенко. — Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать».

27 октября премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания сообщил, что повестку дня планируется разделить на два масштабных тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны. По словам Головченко, отличие предстоящего собрания от предыдущих в том, что в ходе его будет обсуждаться широкий круг вопросов общественно-политического развития Беларуси. В числе обязательных требований к формату собрания он назвал наличие разных точек зрения.

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Тэги: Всебелорусское народное собрание

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