Белорусская деревня появится в Польше

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Деревянные хаты из Подляского воеводства, где компактно проживают белорусы, появятся в экспозиции Подляского музея народной культуры — в так называемой Белорусской деревне.

Фото bialystok.pl

Музей, расположенный в Василькуве близ Белостока, сегодня насчитывает 40 различных деревянных построек, сообщает «Польское радио».

Участок, посвященный застройке юго-восточной части Подляшья, планировался в музее давно, но создается только сейчас.

Директор Подляского музея народной культуры Артур Гавел рассказал, что Белорусская деревня будет состоять из четырех усадеб: из селений Чиже (1888 и 1950 годы), Макувка (XIX век) и Плютыче (довоенный период).
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Тэги: Беларусь-Польша музей Город: Белосток

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