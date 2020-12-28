Белорусская деревня появится в Польше

Деревянные хаты из Подляского воеводства, где компактно проживают белорусы, появятся в экспозиции Подляского музея народной культуры — в так называемой Белорусской деревне.

Фото bialystok.pl

Музей, расположенный в Василькуве близ Белостока, сегодня насчитывает 40 различных деревянных построек, сообщает «Польское радио» .

Участок, посвященный застройке юго-восточной части Подляшья, планировался в музее давно, но создается только сейчас.

Директор Подляского музея народной культуры Артур Гавел рассказал, что Белорусская деревня будет состоять из четырех усадеб: из селений Чиже (1888 и 1950 годы), Макувка (XIX век) и Плютыче (довоенный период).