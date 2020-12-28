В Бресте горела центральная больница — погиб мужчина

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Происшествие с летальным исходом случилось накануне рано утром.

По информации МЧС, возгорание произошло в бытовке одноэтажного кирпичного здания кислородной баллонной станции на территории Брестской центральной горбольницы (улица Лактионова, 11).

В ходе тушения пожара было обнаружено тело 64-летнего мужчины.

Спасатели отметили, что огнем повреждены входная дверь, мебель, телевизор и микроволновая печь. Работа станции не нарушена.

Кроме этого рано утром 27 декабря в деревне Демидки (Вилейский район) на пожаре погибли 49-летний хозяин и 52-летняя совместно проживающая женщина, а в полночь 28 декабря в деревне Высокое (Рогачевский район) — 69-летний мужчина.

Всего с начала года в огне погибли 623 человека (за аналогичный период прошлого года — 481).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Брест

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