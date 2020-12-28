Когда в Беларуси начнется вакцинация от коронавируса

Главный государственный санврач Александр Тарасенко считает эффективным будущую вакцинацию, хотя о длительности сохранения иммунитета после нее можно будет говорить не раньше, чем через год.

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«Переговоры сейчас активно ведутся с Российской Федерацией и не только. Но говорить можно будет с уверенностью не ранее первого квартала. Конечно, мы ожидаем, что это будет раньше — первая декада января как вариант. Но в первом квартале, думаю, вакцинация точно начнется», — отметил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ.

По его словам, планируется, что прививку от COVID-19 получат не меньше людей, чем от гриппа.

Напомним, с 27 декабря в странах Евросоюза началась вакцинация от коронавируса. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, все государства ЕС уже получили вакцину от коронавируса SARS-CoV-2.

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