Фазель прокомментировал слухи о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель ответил на вопрос о якобы переносе планетарного первенства из Минска.

На днях в швейцарских СМИ появилась информация о том, что де-факто у Минска турнир уже забрали, однако де-юре это станет известно, когда Фазель лично поговорит с Александром Лукашенко.

Как передает «Матч!», глава IIHF заявил, что «решения еще нет».

Напомним, 21 ноября вице-президент ИИХФ Калерво Куммола заявил в «Твиттере», что матчи чемпионата мира 2021 года не следует проводить в Минске.

«Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Я считаю, что матчи ЧМ-2021 не нужно проводить в Минске. Верю, что так и будет», — написал он.

7 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация ждет решения ИИХФ о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси.

8 декабря стало известно, что Рене Фазель заразился коронавирусом, в связи с чем отложил в визит в Минск и встречу с Александром Лукашенко, планировавшиеся для обсуждения многочисленных вопросов, связанных с чемпионатом мира по хоккею.

Проведение хоккейного чемпионата запланировано в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.