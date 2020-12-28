Посол РФ Мезенцев поддержал на белорусском ТВ режим Лукашенко
Западные оппоненты стремятся к вымыванию памяти о Великой Отечественной войне, есть глобальные планы отрыва Беларуси от России, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
«Год, сколь бы сложен он ни был, дал подтверждение миллионам граждан России, Беларуси того
По его оценке, примерно половина внешнеторгового оборота Беларуси приходится на Российскую Федерацию, а по блоку агрокомплекса — более 85%. Посол напомнил, что «вновь подтверждено взаимодействие в оборонной сфере», подтверждены отношения в рамках ОДКБ как ближайшего союзника России.
«Мы видим последовательную ревизию и вымывание памяти о Великой Отечественной войне, к чему стремятся наши западные оппоненты. И не всегда они для нас партнеры, хотя мы стараемся, чтобы так и было», — сказал Мезенцев.
Послековидный мир, считает Мезенцев, еще жестче, чем прежний. «Большие страны будут, безусловно, защищать свои национальные и экономические интересы, будут продавливать свои товары на региональные рынки, будут не допускать возможности нам использовать высокие технологии.
Мезенцев заявил о беспрецедентном давлении как на Беларусь, так и на Россию: «Есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России. Нам важно быть очень сильными, мудрыми, уметь договариваться».
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