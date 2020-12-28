Правозащитница Марфа Рабкова как минимум до 17 января останется за решеткой
Срок содержания под стражей координатора волонтерской службы лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Марии (Марфы) Рабковой продлен до 17 января 2021 года, сообщил телеграм-канал службы со ссылкой на ее письмо родственникам.
Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Она является обвиняемой по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и находится в СИЗО № 1 Минска. Мера пресечения в виде заключения правозащитницы под стражу была санкционирована заместителем прокурора столицы.
14 декабря суд Партизанского района Минска (судья Екатерина Чайко) отказал Рабковой в изменении меры пресечения, не удовлетворив жалобу на решение суда от 12 ноября о продлении срока содержания под стражей. В рамках кампании по сбору поручительств от граждан за освобождение из-под стражи Рабковой было собрано около 200 поручительств.