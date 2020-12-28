Правозащитница Марфа Рабкова как минимум до 17 января останется за решеткой

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Срок содержания под стражей координатора волонтерской службы лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Марии (Марфы) Рабковой продлен до 17 января 2021 года, сообщил телеграм-канал службы со ссылкой на ее письмо родственникам.

Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Она является обвиняемой по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и находится в СИЗО № 1 Минска. Мера пресечения в виде заключения правозащитницы под стражу была санкционирована заместителем прокурора столицы.

14 декабря суд Партизанского района Минска (судья Екатерина Чайко) отказал Рабковой в изменении меры пресечения, не удовлетворив жалобу на решение суда от 12 ноября о продлении срока содержания под стражей. В рамках кампании по сбору поручительств от граждан за освобождение из-под стражи Рабковой было собрано около 200 поручительств.
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Тэги: правозащитники репрессии Персона: Марфа Рабкова

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