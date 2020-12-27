На воскресных акциях протеста задержано около 20 человек — в 15 раз меньше обычного

По данным на 17.50, в ходе сегодняшних акций протеста задержано 19 человек, сообщает БелаПАН со ссылкой на волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».

Правозащитники располагают информацией о задержании более десятка человек в Минске (возле станции метро «Пушкинская», у места гибели Александра Тарайковского, и в микрорайоне Сокол), Бресте, Смолевичах и Светлогорске. В Бресте 11-й раз за последние четыре месяца задержана 63-летняя Елена Гнаук.

Пока задержанных примерно в 15 раз меньше, чем в предыдущие протестные воскресенья, несмотря на то, что география децентрализованных акций по-прежнему широка.