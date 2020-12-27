На воскресных акциях протеста задержано около 20 человек — в 15 раз меньше обычного

/ Общество
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По данным на 17.50, в ходе сегодняшних акций протеста задержано 19 человек, сообщает БелаПАН со ссылкой на волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».

 

 

Правозащитники располагают информацией о задержании более десятка человек в Минске (возле станции метро «Пушкинская», у места гибели Александра Тарайковского, и в микрорайоне Сокол), Бресте, Смолевичах и Светлогорске. В Бресте 11-й раз за последние четыре месяца задержана 63-летняя Елена Гнаук.

Пока задержанных примерно в 15 раз меньше, чем в предыдущие протестные воскресенья, несмотря на то, что география децентрализованных акций по-прежнему широка.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции солдарности задержания Персона: Александр Тарайковский Елена Гнаук Город: Минск

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