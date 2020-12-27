Пусть в новом году все будет не по новой, а по-новому: очередной проект платформы «Голос»

Платформа «Голос» запускает проект «Беларусь мечтает» — о счастливой, справедливой и безопасной стране. Поделитесь до 7 января 2021 года своей мечтой, чтобы вместе с согражданами превратить ее в план действий.

Всем хочется верить, что в новом году все будет не по новой, а по-новому. Поэтому «Голос» создал открытую площадку, где можно вместе помечтать о том, какой мы хотим видеть родную страну после того, как власть поменяется.

✨Зачем «Беларусь мечтает»

Это наш с вами способ продемонстрировать единство и загадать желания о новой Беларуси, которые исполнятся в новом году.

Глобальные мечты или локальные проблемы — проект «Беларусь мечтает» собирает любые идеи, которые могут сделать жизнь белорусов лучше прямо сейчас и в ближайшем будущем.

✨Как поделиться мечтой

Представьте, что мы уже в новой Беларуси: пришла новая власть, все трудности 2020-го остались в прошлом. Запишите свои конструктивные мечты в видеоформате или текстом, и отправьте чат-боту «Голоса» до 7 января 2021 года с помощью команды /ямечтаю. «Голос» не опубликует имена и фамилии авторов сообщений. Все мечты невероятных белорусов появятся на сайте https://belarus2021.org .

✨Модерация

Модераторы не смогут одобрить сообщения, которые содержат жесткие или грубые выражения, угрозы или нелитературные слова. Будьте вежливы и корректны!

✨Что будет с мечтами дальше

Они станут ориентиром для будущих действий самой платформы и других гражданских инициатив в 2021 году. Кроме того на их основе будет создан манифест будущей свободной Беларуси.