Воскресные акции сторонников перемен прошли в разных частях Минска, в некоторых — несколько раз в течение дня
В 141-й день протестов локальные акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в разных частях Минска, в некоторых — несколько раз в течение дня.
Впервые воскресная акция не была анонсирована в телеграм-каналах.
По информации
По проспекту Независимости в Минске проехала прекрасная амазонка на красно-белой лошади.
Сторонники перемен провели сегодня акции в минских районах Запад, Сухарево, Кунцевщина, Красный Бор, Чижовка, Медвежино, Тивали, Грушевка, Малиновка, Уручье, Зеленый Луг, Сокол, Лебяжий, Дрозды, Домбровка, Курасовщина, Масюковщина, Лошица.
Жители столичной Осмоловки провели акцию в поддержку задержанных сотрудников белорусского «Пресс-клуба».
Также локальные акции прошли в районе метро Пушкинская (здесь встретились две колонны протестующих) и Спортивная, Минского велозавода, а также на улицах Максима Богдановича, Янки Мавра, Розы Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловская, Логойском тракте.
Акции также состоялись в других населенных пунктах Беларуси: Барановичах (Брестская область), Гомеле, Гродно, Жодино, Ждановичах и Заславле (Минская область), Кобрине (Брестская область), Лиде (Гродненская область), Могилеве; поселках Семково, Солнечный, Тарасово и агрогородке Крупица Минского района.
Судя по сообщениям телеграм-каналов, силовиков на улицах столицы сегодня было немного. Очевидцы сообщили в соцсетях о задержании нескольких человек в минском районе Сокол. О других задержаниях на этот час информации нет.
20-е воскресенье с момента президентских выборов 9 августа сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца воскресные акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши во дворах и районах.