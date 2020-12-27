Международная федерация хоккея начала расследование в отношении Дмитрия Баскова

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) получил ответ от Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года из Беларуси. Стороны проведут рабочую встречу после четвертого января, сообщает БФСС.

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В письме ИИХФ также сообщается, что дисциплинарная комиссия международной федерации начала расследование относительно председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Ранее фонд призвал ИИХФ рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта, отмечает Tut.by .

Напомним, что человек, похожий на Дмитрия Баскова, находился на «Площади перемен» во время конфликта, после которого был доставлен в больницу, а позже скончался от полученных травм Роман Бондаренко.

Позже была опубликована аудиозапись телефонного разговора, во время которого обсуждались детали конфликта. Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что голоса на аудиозаписи принадлежат Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте.

Также БФСС в своем письме к ИИХФ рассказал про «участие Баскова в агитационных акциях в поддержку Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративное распитие им крепкого алкоголя на фоне олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию».