COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.825 случаев

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.825 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1.498 пациентов, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

 

За сутки количество официально выявленных заболевших снизилось — 26 декабря было 1.916 случаев коронавируса и девять смертей.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 186.47, умерло 1.385 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 166.036 человек.

За минувшие сутки выполнено 11.496 тестов на коронавирус (всего 3.924.079).

25 декабря Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска сообщил, что в Беларуси для вакцинации от COVID-19 планируется использовать пять-шесть вакцин разных производителей.

«Мы планируем [привить] 1,2 миллиона. А сколько будет, зависит от вас. Может, и два миллиона. Зависит от того, как люди пойдут на это. Хотят вакцинироваться — пожалуйста, мы предоставим возможность. Притом планируем выбор вакцин», — сказал он.

Раньше всего начнут прививать российской вакциной, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях. Будет предоставлена и возможность сделать прививку вакцинами других стран и производителей. «Чтобы не было критики с вашей стороны, — отметил Лукашенко. — И никто же не знает, какая лучше на сегодня вакцина. Мы планируем пять-шесть вакцин. В зависимости от того, как договоримся. Сейчас это большой дефицит».

Лукашенко заявил, что он лично относится к категории скептиков, которые считают, что при нормальном образе жизни человек имеет в принципе достаточный иммунитет для противостояния многим заболеваниям. Однако для тех, кто хочет защитить себя вакциной, такая возможность будет предоставлена. «Вакцинация будет. Захотите — вакцинируйтесь, не захотите — никого заставлять не будем. Решайте сами», — сказал он.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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