Белорусский экономист Леонид Заико умер от последствий коронавирусной инфекции

Умер известный белорусский экономист Леонид Заико – он перенес коронавирус, сообщили Белсату родственники ученого.

«В 4 утра у него остановилось сердце, медики забрали тело. Он болел с апреля, никуда не выходил из дома, перенес коронавирус, но чувствовал себя по-разному. Еще в понедельник мы программу с ним записывали, держался он хорошо, но вот сердце не выдержало», — рассказал Радыё Свабода коллега Заико Ярослав Романчук.

Леонид Заико родился 23 августа 1948 года в Гродно. Преподавал в университетах Беларуси, был деканом экономического факультета ЕГУ в Беларуси. Как независимый эксперт с 1996 года по 1999 год был членом Совета по экономическому развитию Совета министров, с 2000 год по 2002 — членом экспертного совета Совета Республики.

С 1997 года руководил аналитическим центром «Стратегия».

Автор и научный редактор многих книг и публикаций в Беларуси и за рубежом.

Леонид Заико регулярно комментировал экономическую ситуацию в негосударственных СМИ Беларуси — всегда принципиально и нелицеприятно для властей.