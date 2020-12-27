В нескольких районах Минска воскресным утром прошли локальные акции протеста

В ряде районов Минска утром 27 декабря прошли локальные акции сторонников перемен.

Телеграм-каналы размещают фото и видео акций, прошедших сегодня в районе подшипникового и тракторного заводов. Колонна людей, скандируя «Жыве Беларусь!», прошла рано утром по району с бело-красно-белыми флагами.

На улице Маяковского группа местных жителей с национальными флагами провела «совместную зарядку». Затем еще одна группа людей прошла маршем по району.

Утренний локальный марш провели жители столичного района Малиновка.

Жители Первомайского района выстроились утром вдоль проспекта Независимости в цепь солидарности с бело-красно-белой символикой.

Колонна демонстрантов в районе станции метро "Спортивная". Видео: Наша Ніва.

Почти два месяца воскресные акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши во дворах и районах.

Накануне в Минске и других населенных пунктах Беларуси также прошли локальные акции протеста. По информации телеграм-каналов и соцсетей, акции различного формата прошли в столичных микрорайонах Домбровка, Зеленый Луг, Курасовщина, Уручье, Новая Боровая, а также в Гомеле, Кличеве, Смолевичах. На улице Васнецова в Минске во время неформального пробега Дедов Морозов задержаны две женщины. Они доставлены в УВД Заводского района, а затем в Центр изоляции правонарушителей, где будут находиться до суда.

Правозащитники сообщают также о двух задержаниях в Минске и деревне Лесковка, относящейся к Боровлянскому сельсовету.