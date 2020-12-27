Ночью в огне погибли четыре человека
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В минувшие дежурные сутки пожары на территории страны унесли жизни восьми человек.
По информации МЧС, трагедии произошли:
26. 12.
- в 06:47 в деревне Пласток (Любанский район) — погиб 74-летний мужчина;
- в 08:31 в деревне Гута (Барановичский райн) —погиб 69-летний мужчина;
- в 20:01 в деревне Гальковка (Быховский район) —погиб 38-летний мужчина;
- в 22:35 в агрогородке Ванелевичи (Копыльский район) — 77-летний мужчина.
27. 12.
- в 00:37 в Червене — 87-летняя женщина и 79-летний мужчина;
- в 00:38 в агрогородке Брашевичи (Дрогичинский район) — два человека (личности устанавливаются).
Всего с начала года на пожарах в Беларуси погибло 619 человек (за аналогичный период прошлого года — 480).