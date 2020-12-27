Официально: в Беларуси стали чаще убивать
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По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, криминогенная обстановка в стране «остается стабильной и контролируемой.
Она сообщила, что за январь-ноябрь 2020-го к аналогичному периоду прошлого года количество зарегистрированных преступлений выросло на 3,9%.
Чемоданова утверждает, что это произошло в основном за счет увеличения количества кибепреступлений.
Также представитель МВД отметила рост ДТП, повлекших гибель людей, убийств и тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Вместе с тем, снизился уровень криминальной активности в общественных местах, а также количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, заявила Чемоданова в эфире программы «Панорама» на телеканале