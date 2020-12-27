Репрессии продолжаются: на локальных акциях протеста 26 декабря прошли задержания

/ Общество
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В Минске и других населенных пунктах 26 декабря, в 140-й день протеста против фальсификации итогов президентских выборов и подавления инакомыслия, прошли локальные акции протеста.

В соцсетях и телеграм-каналах размещается информация об акциях различного формата в столичных микрорайонах Домбровка, Зеленый Луг, Курасовщина, Уручье, Новая Боровая, а также в Бресте, Гомеле, Кличеве, Смолевичах, пишет БелаПАН.

На улице Васнецова в Минске во время неформального пробега Дедов Морозов задержаны две женщины. Они доставлены в УВД Заводского района, а затем в Центр изоляции правонарушителей, где будут находиться до суда.

Правозащитники сообщают еще о двух задержаниях в Минске и деревне Лесковка, относящейся к Боровлянскому сельсовету.

В Санкт-Петербурге полиция задержала участников акции протеста, которая ежедневно проходит возле отделения белорусского посольства в России.

Рассмотрено также не менее четырех административных дел задержанных ранее граждан, которым вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии. Две женщины и мужчина оштрафованы на 20, 25 и 30 базовых величин (540, 675 и 810 рублей), одна женщина арестована на 15 суток.

В связи с децентрализацией акции протеста проходят во все дни недели, наиболее массовые — в выходные.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста репрессии задержания

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