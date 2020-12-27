«Коронавирус поставил мир с ног на голову». Глава ВОЗ сделал неутешительный прогноз

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, нынешняя пандемия коронавируса не станет последней.

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Функционер отметил, пишет DW , что «история учит нас о том, что это не последняя пандемия и что эпидемии — это часть жизни».

Он подчеркнул, что с увеличением инвестиций в национальные системы здравоохранения, а также больших финансовых вливаний правительств и общества, возникает надежда, что «наши дети и внуки унаследуют более надежный и устойчивый мир».

За год, считает Гебрейесус, коронавирус «поставил мир с ног на голову» и принес «далекоидущие последствия» для общества и экономики.

Напомним, с сегодняшнего дня в странах Евросоюза начинается вакцинация от коронавируса. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, все государства ЕС уже получили вакцину от коронавируса SARS-CoV-2.

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