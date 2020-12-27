«Коронавирус поставил мир с ног на голову». Глава ВОЗ сделал неутешительный прогноз
По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, нынешняя пандемия коронавируса не станет последней.
Функционер отметил, пишет
Он подчеркнул, что с увеличением инвестиций в национальные системы здравоохранения, а также больших финансовых вливаний правительств и общества, возникает надежда, что «наши дети и внуки унаследуют более надежный и устойчивый мир».
За год, считает Гебрейесус, коронавирус «поставил мир с ног на голову» и принес «далекоидущие последствия» для общества и экономики.
Напомним, с сегодняшнего дня в странах Евросоюза
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