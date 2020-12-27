Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
В последний выходной 2020 года Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.
На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер южный умеренный, по западным районам местами порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест -1..+1°C;
- Витебск 0..-2°C;
- Гомель 0..+2°C;
- Гродно 0..-2°C (ветер порывами 14 м/с);
- Могилев 0..-2°C;
- Минск 0..-2°C.