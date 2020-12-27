Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

В последний выходной 2020 года Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер южный умеренный, по западным районам местами порывистый.

Температура воздуха в регионах: