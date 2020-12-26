Двойное убийство в Дзержинском районе. Возбуждено уголовное дело

26 декабря в милицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме одной из деревень Дзержинского района двух тел — 65-летней женщины и 35-летнего мужчины.

Множественные травмы на телах указывают на криминальный характер смертей.

В ходе осмотра места преступления изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК — убийство двух лиц, сообщает Следственный комитет.