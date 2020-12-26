Вакцинация от коронавируса в странах Евросоюза начнется 27 декабря
Вакцинация от коронавируса начнется в странах Евросоюза 27 декабря. Об этом в твиттере
По ее словам, все страны ЕС уже получили вакцину от коронавируса SARS-CoV-2.
Для применения на территории ЕС Еврокомиссия одобрила вакцину BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer.
Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила, что этот препарат, предположительно, эффективен и против новой, так называемой британской мутации коронавируса.
По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний не выявлено.
BNT162b2 уже используется в в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике, отмечает