В Пскове военные случайно выстрелили из пушки по торговому центру
Инцидент со случайным выстрелом из пушки произошел в одной из псковских военных частей.
«Произошел непроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание», — сообщило командование Псковского гарнизона.
По данным
Из торгового центра эвакуировали 300 человек, пострадавших нет.
Командование Псковского гарнизона совместно с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства произошедшего