Для въезда в Турцию теперь потребуется предъявить отрицательный тест на ковид

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Власти Турции с 28 декабря вводят новое требование для всех въезжающих в страну наземным, морским или воздушным транспортом.

Прибывающие в страну из-за рубежа обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус. Тест должен быть сделан ПЦР-методом и не ранее чем за 72 часа до въезда.

Авиапассажиры должны будут предоставить тест перед посадкой в самолет.

Такая мера будет действовать как минимум до 1 марта 2021 года. Требование введено в связи с распространением нового более опасного штамма коронавируса.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Турция коронавирус COVID-19

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