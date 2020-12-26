Для въезда в Турцию теперь потребуется предъявить отрицательный тест на ковид

Власти Турции с 28 декабря вводят новое требование для всех въезжающих в страну наземным, морским или воздушным транспортом.

Прибывающие в страну из-за рубежа обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус. Тест должен быть сделан ПЦР-методом и не ранее чем за 72 часа до въезда.

Авиапассажиры должны будут предоставить тест перед посадкой в самолет.

Такая мера будет действовать как минимум до 1 марта 2021 года. Требование введено в связи с распространением нового более опасного штамма коронавируса.