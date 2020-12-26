Для въезда в Турцию теперь потребуется предъявить отрицательный тест на ковид
Власти Турции с 28 декабря вводят новое требование для всех въезжающих в страну наземным, морским или воздушным транспортом.
Прибывающие в страну из-за рубежа обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус. Тест должен быть сделан ПЦР-методом и не ранее чем за 72 часа до въезда.
Авиапассажиры должны будут предоставить тест перед посадкой в самолет.
Такая мера будет действовать как минимум до 1 марта 2021 года. Требование введено в связи с распространением нового
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