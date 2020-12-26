Погранслужба Украины: белорусская сторона ни разу не предоставила доказательств контрабанды оружия

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Украинские пограничники прокомментировали слова Александра Лукашенко о задержании в Беларуси участников «преступной группы», которые «везли тоннами оружие через Украину».

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде» отметил, что в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, которое якобы перемещается с украинской территории, однако ни разу подтверждения Украине не предоставлялись.

«Как и в предыдущие разы, так и в этот раз, никакой информации от смежной стороны Государственная пограничная служба Украины по линии погранично-представительского аппарата не получала», — сказал Демченко.

«В то же время, как уже информировала ГПСУ, количество оружия, обнаруженного на границе с Республикой Беларусь, весьма незначительно. С начала года это 48 единиц, большинство из которых — пневматическое, охотничье или холодное, и почти 10 из них везли из Беларуси», — дополнил он.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что украинская сторона неоднократно обращала внимание белорусских коллег на систематические попытки перемещения из Беларуси крупных партий контрабандных сигарет через пункты пропуска.

25 декабря в ходе посещения детской инфекционной больницы в Минске Лукашенко заявил о том, что арестованный волковысский оппозиционный активист Николай Автухович и его группа ввозили из Украины большие партии оружия для дестабилизации обстановки.

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину…» — сказал Лукашенко.

Официальный Киев в тот же день подверг резкой критике заявление Лукашенко. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что мантра про «оружие из Украины» четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

 

Фото dpsu.gov.ua

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Тэги: Беларусь-Украина контрабанда оружия Персона: Андрей Демченко Николай Автухович Александр Лукашенко Олег Николенко

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