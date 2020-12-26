Четыре человека погибли в Беларуси на пожарах за минувшие сутки

/ Происшествия
Просмотров: 35

За минувшие сутки в Беларуси случилось 17 пожаров, в результате которых погибли четыре человека.

Сгоревший дом в Красной Слободе. Фото 112.by

Утром 25 декабря загорелся жилой дом агрогородке Красная Слобода Октябрьского района Гомельской области. Погиб мужчина 1968 г.р., проживавший в этом доме с разрешения хозяев.

Еще один мужчина, 1974 г.р., погиб на пожаре, случившемся около пяти часов вечера 25 декабря в жилом доме в деревне Трокеники-2 Островецкого района Гродненской области.

Поздно вечером в пятницу спасатели выезжали на тушение металлического вагончика на улице Инженерной в Бресте. Обнаружен погибший человек, его личность предстоит установить.

В первом часу ночи 26 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в деревне Преснаки Копыльского района Минской области. Хозяин дома — мужчина 1963 г.р. — погиб.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар гибель на пожаре

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»