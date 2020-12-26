За минувшие сутки в Беларуси от COVID-19 умерли девять человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1916 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией (повторение суточного рекорда). Выписано из больниц 2395 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки количество выявленных заболевших увеличилось — 25 декабря было 1893 случая коронавируса и девять смертей.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 184 922, умерло 1376 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 164 538 человек.

За минувшие сутки выполнено 28 807 тестов на коронавирус (всего 3 912 583).

25 декабря Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска сообщил, что в Беларуси для вакцинации от COVID-19 планируется использовать пять-шесть вакцин разных производителей.

Раньше всего начнут прививать российской вакциной, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях.